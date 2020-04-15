События

12:28 15.04.2020

Поворозник опровергает информацию об аресте и подозрении во взяточничестве

2 мин читать
Поворозник опровергает информацию об аресте и подозрении во взяточничестве

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявляет, что информация о получении им взятки и его аресте не соответствует действительности, никакие подозрения ему выдвинуты во вторник не были, он действительно вызван на допрос, однако в качестве свидетеля.

"Насчет вчерашней ситуации: 1. Взяток не брал. 2. Каких-либо разговоров о неправомерной выгоде не вел, в том числе с лицом, которое упоминают в публикациях. 3. Все заявления, что меня арестовали, поймали на взятке - ложь. 4. Подозрение мне никто не объявлял. 5. Вызван в качестве свидетеля на допрос в пятницу", - написал он в Facebook в среду.

По словам Паворозника, сложившаяся ситуация является политической провокацией, направленной на него и команду с целью дискредитации в глазах киевлян.

"Уверен, в ходе независимого расследования все станет на свои места, и моя непричастность к этому делу будет доказана", - добавил он.

При этом первый замглавы КГГА заявил, что требует от правоохранительных органов разобраться с распространением неправдивой информации в СМИ.

"Никогда не брал взяток, так как это противоречит моим жизненным и профессиональным взглядам и принципам… Я готов сотрудничать с правоохранительными органами, буду требовать публичного рассмотрения дела!... Уверен, в ходе независимого расследования все станет на свои места, и моя непричастность к этому делу будет доказана", - написал замглавы КГГА.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко потребова от Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) публичного расследования дела о якобы взяточничестве первого заместителя главы КГГА Поворозника, чтобы исключить политические манипуляции.

"Что касается резонансной темы, которая вчера вечером всколыхнула СМИ и меня тоже, о том, что первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника якобы поймали на взятке и задержали. Вчера в его кабинете представители СБУ и Нацполиции проводили безотлагательные следственные действия", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в среду.

Мэр заявил: "Если чиновник виноват, то должен отвечать по закону – я никогда никого не покрывал и покрывать не буду. Но если это чьи-то манипуляции, политические игры, чтобы дискредитировать власть, то однозначно должны отвечать те, кто за этим стоит".

"Требую, чтобы не было политической ангажированности правоохранителей, открытого публичного расследования этого дела", - заявил Кличко.

Это дело подследственно НАБУ, и именно от этого правоохранительного органа он требует объективного расследования.

Как сообщалось, во вторник вечером "ТСН" сообщил об обысках в КГГА после документирования Службой безопасности Украины факта вымогательства неправомерной выгоды со стороны Поворозника от представителя компании-застройщика.

Теги: #поворозник #кгга #опровержение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:26 15.04.2020
Кличко требует от НАБУ публичного расследования "дела Поворозника"

Кличко требует от НАБУ публичного расследования "дела Поворозника"

20:45 14.04.2020
Первого замглавы КГГА Поворозника уличили на взятке, задержан посредник, в КГГА идут обыски

Первого замглавы КГГА Поворозника уличили на взятке, задержан посредник, в КГГА идут обыски

19:02 13.04.2020
На электронные сервисы КГГА осуществляется кибератака

На электронные сервисы КГГА осуществляется кибератака

17:17 09.04.2020
Списки адресов с заболевшими Covid-19 киевлянами неправдивые, правоохранители проверяют источники ее распространения

Списки адресов с заболевшими Covid-19 киевлянами неправдивые, правоохранители проверяют источники ее распространения

15:52 09.04.2020
Ляшко опроверг информацию о ДТП с участием его машины в Николаеве

Ляшко опроверг информацию о ДТП с участием его машины в Николаеве

19:22 06.04.2020
Историческую выставку на Майдане Независимости сдуло ветром, вандализма не было

Историческую выставку на Майдане Независимости сдуло ветром, вандализма не было

01:14 05.04.2020
KTL Ukraine опровергает информацию программы "Наши гроши" о якобы планах "разрушить" порт TIS и таких договоренностях с Денисом Ермаком

KTL Ukraine опровергает информацию программы "Наши гроши" о якобы планах "разрушить" порт TIS и таких договоренностях с Денисом Ермаком

17:47 04.04.2020
В аптеках КП "Фармация" в свободном доступе около 70 тыс. масок - Поворозник

В аптеках КП "Фармация" в свободном доступе около 70 тыс. масок - Поворозник

19:17 03.04.2020
Степанов: новая компания моей супруги не имеет никакого отношения к пандемии коронавируса, у нее другой профиль

Степанов: новая компания моей супруги не имеет никакого отношения к пандемии коронавируса, у нее другой профиль

16:48 31.03.2020
Ермак заявляет, что депутат Лерос хотел "обманным путем" продвинуть на пост замминистра человека из прошлой власти, работавшего ранее в КГГА

Ермак заявляет, что депутат Лерос хотел "обманным путем" продвинуть на пост замминистра человека из прошлой власти, работавшего ранее в КГГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин временно закрыл еще 10 пунктов пропуска на границе с Польшей, Румынией, Молдовой

Идут последние согласования списка для взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе, дата постоянно уточняется - Офис президента Украины

В помещениях Киево-Печерской Лавры провели усиленную дезинфекцию - Кличко

Кличко требует от НАБУ публичного расследования "дела Поворозника"

В Киеве уже 612 случаев заболевания Covid-19, за минувшие сутки зарегистрирован еще один случай в Киево-Печерской лавре и три в Ионинском монастыре – Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин временно закрыл еще 10 пунктов пропуска на границе с Польшей, Румынией, Молдовой

Кличко: Киев потратил более 1 млрд грн на борьбу с коронавирусом

Идут последние согласования списка для взаимного освобождения удерживаемых лиц на Донбассе, дата постоянно уточняется - Офис президента Украины

Радиационный фон в Киеве в пределах нормы – Кличко

ПЦР-тестирование на коронавирус прошли более 4 тысяч киевлян, у города есть запас этих тестов - Кличко

В помещениях Киево-Печерской Лавры провели усиленную дезинфекцию - Кличко

В Киеве уже 612 случаев заболевания Covid-19, за минувшие сутки зарегистрирован еще один случай в Киево-Печерской лавре и три в Ионинском монастыре – Кличко

Во Львовской области уже больше десяти медиков инфицированы коронавирусом

ВАКС продлил Гладковскому возложенные на него обязательства до 5 июня

Иран подталкивает Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании касательно сбитого самолета "МАУ" – СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА