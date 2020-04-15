Поворозник опровергает информацию об аресте и подозрении во взяточничестве

Первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник заявляет, что информация о получении им взятки и его аресте не соответствует действительности, никакие подозрения ему выдвинуты во вторник не были, он действительно вызван на допрос, однако в качестве свидетеля.

"Насчет вчерашней ситуации: 1. Взяток не брал. 2. Каких-либо разговоров о неправомерной выгоде не вел, в том числе с лицом, которое упоминают в публикациях. 3. Все заявления, что меня арестовали, поймали на взятке - ложь. 4. Подозрение мне никто не объявлял. 5. Вызван в качестве свидетеля на допрос в пятницу", - написал он в Facebook в среду.

По словам Паворозника, сложившаяся ситуация является политической провокацией, направленной на него и команду с целью дискредитации в глазах киевлян.

"Уверен, в ходе независимого расследования все станет на свои места, и моя непричастность к этому делу будет доказана", - добавил он.

При этом первый замглавы КГГА заявил, что требует от правоохранительных органов разобраться с распространением неправдивой информации в СМИ.

"Никогда не брал взяток, так как это противоречит моим жизненным и профессиональным взглядам и принципам… Я готов сотрудничать с правоохранительными органами, буду требовать публичного рассмотрения дела!... Уверен, в ходе независимого расследования все станет на свои места, и моя непричастность к этому делу будет доказана", - написал замглавы КГГА.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко потребова от Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) публичного расследования дела о якобы взяточничестве первого заместителя главы КГГА Поворозника, чтобы исключить политические манипуляции.

"Что касается резонансной темы, которая вчера вечером всколыхнула СМИ и меня тоже, о том, что первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника якобы поймали на взятке и задержали. Вчера в его кабинете представители СБУ и Нацполиции проводили безотлагательные следственные действия", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в среду.

Мэр заявил: "Если чиновник виноват, то должен отвечать по закону – я никогда никого не покрывал и покрывать не буду. Но если это чьи-то манипуляции, политические игры, чтобы дискредитировать власть, то однозначно должны отвечать те, кто за этим стоит".

"Требую, чтобы не было политической ангажированности правоохранителей, открытого публичного расследования этого дела", - заявил Кличко.

Это дело подследственно НАБУ, и именно от этого правоохранительного органа он требует объективного расследования.

Как сообщалось, во вторник вечером "ТСН" сообщил об обысках в КГГА после документирования Службой безопасности Украины факта вымогательства неправомерной выгоды со стороны Поворозника от представителя компании-застройщика.