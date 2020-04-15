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10:21 15.04.2020

Украина закупит 838 аппаратов ИВЛ за средства кредита ЕИБ – Степанов

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Украина закупит 838 аппаратов ИВЛ за средства кредита ЕИБ – Степанов

Украина закупит 838 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) за кредитные средства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Достигнута договоренность с ЕИБ об использовании его кредитных средств. Переговоры провело Министерство развития территорий Украины совместно с Минздравом. На эти средства планируем закупить 838 аппаратов ИВЛ", - сказал он на онлайн-брифинге в среду.

При этом Степанов отметил, что Минздрав изучает возможности использования и закупки аппаратов ИВЛ украинского производства.

"Считаю, что мы должны развивать собственное производство. Есть несколько производителей, которые сейчас в срочном порядке пытаются запустить производство. Мы проводим тестирование со специалистами - анестезиологами, реаниматологами, чтобы эти аппараты полностью соответствовали потребностям. Уверен: мы найдем варианты, чтобы закупать аппараты ИВЛ именно украинского производства", - сказал он.

Степанов также сообщил, что Украине удалось привлечь $135 млн от Всемирного банка, из которых $35 млн пойдут на борьбу с COVID-19, в том числе $20 млн - на закупку необходимых материалов и оборудования, $15 млн - на дополнительное финансирование медучреждений, принимающих участие в выявлении и лечении COVID-19.

По словам министра, в настоящее время Украина полностью обеспечена ПЦР-тестами, а также начала производство собственных ПЦР-тестов.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав #ивл
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