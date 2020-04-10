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22:41 10.04.2020

Число выявленных заражений коронавирусом в Узбекистане возросло до 669

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В Узбекистане количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло еще на 28, общее число зараженных составляет 669 человек, сообщает в пятницу Минздрав республики.

"В Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 669", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о 641 зараженном.

В течение дня 10 апреля выявлено 87 инфицированных.

По данным Госинспекции санитарно-эпидемиологического контроля при правительстве Узбекистана в настоящее время на карантине находятся более 86 тысяч человек, в том числе, 23 тыс. - на стационаре, выздоровели 42 пациента, зафиксировано три летальных исхода.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта. В регионах Узбекистана, где выявлены заражения, введены чрезвычайные меры, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Теги: #данные #коронавирус #узбекистан
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