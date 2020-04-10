Необходимо ускорить обеспечение средствами защиты неопорных больниц в условиях изменений с финансированием из-за второго этапа медреформы

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на ускорении обеспечения необходимыми средствами защиты неопорных больниц в стране.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в пятницу на традиционном ежедневном совещании отдельно уделили внимание финансированию больниц по всей Украины в связи с изменением системы направления средств из-за внедрения второго этапа медицинской реформы.

"Мы в прямом смысле в этом вопросе (обеспечения средства защиты – ИФ) боремся за жизнь врачей, поэтому некоторые процессы на пути к их обеспечению защитой должны быть параллельными. Обеспечить врачей необходимо срочно по всей стране", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщалось, на совещании 9 апреля Зеленский отмечал, что правительство должно изменить порядок распределения медицинских средств для борьбы с COVID-19 в больницах

"В одном из госпиталей Кировоградской области– 20 зараженных врачей. Это только один из примеров. Доставка спецсредств происходит только в опорные больницы, но каждый врач в каждом медучреждении – на передовой, и мы должны обеспечить каждого из них", - заявил президент в четверг.