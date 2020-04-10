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13:07 10.04.2020

Кличко поддерживает перенос Поминальных дней на время, когда будут ослаблены карантинные мероприятия

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Кличко поддерживает перенос Поминальных дней на время, когда будут ослаблены карантинные мероприятия

Мэр Киева Виталий Кличко поддерживает предложение о переносе Поминальных дней на время, когда будут смягчены карантинные мероприятия.

"Хочу сообщить, что во время нашей последней встречи с представителями церквей, учитывая ограничения и ситуацию с распространением инфекции, запланировали перенести Поминальные дни на время, когда ограничения ослабят. Мы поддерживаем такую позицию", - сказал Кличко в ходе онлайн-брифинга в пятницу.

Теги: #кличко #поминальные_дни
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Интерфакс-Украина
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