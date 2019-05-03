В Киеве в поминальные дни к кладбищам будет курсировать наземный пассажирский транспорт

В поминальные дни к столичным кладбищам будет курсировать организованный наземный пассажирский транспорт, на некоторых улицах будет временно запрещена парковка, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

"В Киеве в поминальные дни к городским кладбищам по нескольким маршрутам будет курсировать наземный пассажирский транспорт. Перечень этих маршрутов утвержден распоряжением КГГА № 774", – сказано в сообщении на сайте мэрии в четверг.

Также отмечается, что в воскресенье, 5 мая, запретят парковку автотранспорта на ул.Электротехнической и заезд транспорта на ул.Крайнюю на участке от ул.Братиславской до ул.Сержа Лифаря. По информации Центра организации дорожного движения на перекрестках прекратят работу светофорные объекты, поэтому регулирование движения будет осуществляться полицейскими регуляторами.

Кроме того, для работы организованных автобусных маршрутов к Лесному кладбищу предусматривается перекрытие движения транспорта на ул.Кубанской Украины - на участке от ул.Киото до ул.Николая Матеюка. При этом движение маршрутного общественного транспорта на этом участке сохранится.

С перечнем маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, которыми будут осуществляться перевозки пассажиров в поминальные дня до городских кладбищ в 2019 году можно ознакомиться - по ссылке: https://kyivcity.gov.ua/news/u_pominalni_dni_do_stolichnikh_kladovisch_kursuvatime_nazemniy_pasazhirskiy_transport/.