Украина надеется на развитие экономических связей и привлечение инвестиций из Кореи – разговор Зеленского и Мун Чжэ Ина

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время телефонного разговора в пятницу уделили особое внимание вопросам дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия между странами. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, президенты выразили удовлетворение ростом товарооборота между Украиной и Кореей, несмотря на негативные последствия пандемии для мировой экономики.

"COVID-19 не должен уничтожить систему международной торговли и существующие экономические связи. Украина – надежный партнер. Надеюсь на дальнейшее развитие экономических связей и привлечение инвестиций южнокорейских компаний", - отметил Зеленский.

Собеседники отметили успешный опыт реализации корейских инвестиционных проектов в Украине, в частности, в агропромышленной сфере.