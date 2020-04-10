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12:49 10.04.2020

Украина надеется на развитие экономических связей и привлечение инвестиций из Кореи – разговор Зеленского и Мун Чжэ Ина

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Украина надеется на развитие экономических связей и привлечение инвестиций из Кореи – разговор Зеленского и Мун Чжэ Ина

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин во время телефонного разговора в пятницу уделили особое внимание вопросам дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия между странами. Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, президенты выразили удовлетворение ростом товарооборота между Украиной и Кореей, несмотря на негативные последствия пандемии для мировой экономики.

"COVID-19 не должен уничтожить систему международной торговли и существующие экономические связи. Украина – надежный партнер. Надеюсь на дальнейшее развитие экономических связей и привлечение инвестиций южнокорейских компаний", - отметил Зеленский.

Собеседники отметили успешный опыт реализации корейских инвестиционных проектов в Украине, в частности, в агропромышленной сфере.

Теги: #южная_корея #зеленский
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