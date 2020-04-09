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20:20 09.04.2020

В Ровенской области за минувшие сутки 15 человек заболели заболевания Covid-19

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В Ровенской области за минувшие сутки 15 человек заболели заболевания Covid-19

15 новых случаев заболевания Covid-19 подтверждено в Ровенской области за минувшие сутки, всего же по состоянию на утро 9 апреля в области официально зафиксировано 66 случаев коронавируса, из них шесть - летальных, три человека выздоровели.

Как сообщается на сайте Ровенской областной государственной администрации, в среду впервые зафиксированы заболевания в Дубне и Березновском районе. "73-летняя дубенчанка лечится в городской больнице. 58-летняя женщина из Березного и 47-летняя из села Богуши Березновского района контактировали с родственниками и знакомыми из Тынного", - говорится в сообщении.

Также подтвержден Covid-19 у 60-летнего мужчины из Ровно, четырех жителей села Тынное и города Сарны возрасте от 26 до 41 года. Еще семь человек из одной семьи из села Зозов Ровенского района лечится амбулаторно. По всем случаев проводится эпидрасследование по поиску источников инфицирования.

Всего 8 апреля в области был проверен 41 образец методом ПЦР-тестирования. 9 апреля на проверке было 19 проб на коронавирус.

В обладминистрации сообщают, что Ровенский лабораторный центр получил очередную поставку тест-систем для проведения более 2200 молекулярно-генетических исследований на коронавирус. Поступили и расходные материалы, необходимые для таких анализов.

Также в Ровенскую область поступило два аппарата искусственной вентиляции легких и две тысячи защитных костюмов, закупленные управлением обладминистрации. Аппараты будут направлены в Сарненскую Центральную районную и Дубенскую городскую больницы, а костюмы - в больницы, определенные госпитальными базами, в пункты первичной медико-санитарной помощи и для "скорой помощи".

Теги: #коронавирус #ровенская_область
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