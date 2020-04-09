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01:09 09.04.2020

Пакет помощи ЕС в борьбе против COVID-19 в мире превысит 20 млрд евро - Боррель

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Пакет помощи ЕС в борьбе против COVID-19 в мире превысит 20 млрд евро - Боррель

Евросоюз запускает программу помощи странам-партнерам в борьбе с пандемией коронавируса и его последствиями - "Team Europe", объявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Цель состоит в том, чтобы помочь наиболее уязвимым странам, в частности, в Африке, соседним с ЕС государствам, а также странам в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Латинской Америке и Карибском бассейне", - сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе, передававшейся по видеосвязи, после видеосовещания министров ЕС, отвечающих за развитие.

"Подход "Team Europe", - объяснил высокий представитель ЕС по иностранным делам, - объединит ресурсы ЕС, его государств-членов и финансовых учреждений, в частности, Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития".

Боррель напомнил, что Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк уже пообещали более 15,6 млрд евро из существующих ресурсов на внешнеполитическую деятельность ЕС.

"И благодаря сегодняшним обязательствам государств-членов ЕС и Европейского банка реконструкции и развития мы получим более 20 млрд евро", - добавил глава европейской дипломатии.

В Брюсселе указывают на то, что приоритетными объектами этой помощи будут люди, подвергаемые наиболее высокому риску, в том числе дети, женщины, старики и инвалиды, а также мигранты, беженцы, внутренне перемещенные лица и представители принимающих их сообществ.

Пакет помощи будет сосредоточен на срочном реагировании на кризис в области здравоохранения и вытекающих из него гуманитарных потребностях; укреплении систем здравоохранения, водоснабжения и санитарии, а также потенциала и готовности стран-партнеров к борьбе с пандемией; смягчении непосредственных социальных и экономических последствий, включая поддержку частного сектора с упором на малые и средние предприятия и правительственные реформы по сокращению бедности, отмечают в Европейской внешнеполитической службе.

В минувший вторник председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решении ЕС выделить более 15 млрд евро на помощь в борьбе против коронавируса COVID-19 по всему миру.

"Мы справимся с пандемией только путем всемирной скоординированной реакции. Вот почему мы должны поддерживать наших партнеров. (...) Это в наших интересах быть уверенными, что борьба против вируса одерживает верх во всем мире. По этой причине Европейский союз гарантирует более 15 млрд евро, чтобы помочь нашим партнерам в мире бороться против коронавируса. И еще дополнительно поступят деньги от наших национальных правительств в истинном европейском духе", - сказала глава Еврокомиссии в видеозаявлении.

Теги: #страны #ес #помощь #коронавирус
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