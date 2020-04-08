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19:30 08.04.2020

В Лондоне заявили, что состояние заразившегося коронавирусом Джонсона улучшается

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В Лондоне заявили, что состояние заразившегося коронавирусом Джонсона улучшается

Состояние заболевшего коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона улучшается, заявил в среду министр финансов Великобритании Риши Сунак, выступая на пресс-конференции в Лондоне.

"Ему оказывают превосходную помощь. Премьер-министр остается в отделении интенсивной терапии, его состояние улучшается", - сказал министр, чье выступление транслировало британское телевидение.

"Я также могу сообщить вам, что он сидит в кровати", - добавил Сунак.

Джонсон заболел коронавирусом больше недели назад. Сначала он самоизолировался и лечился дома. В конце прошлой недели премьер сообщил, что у него все еще не спадает температура. В воскресенье вечером стало известно, что Джонсон поступил в больницу, что на Даунинг-стрит объяснили мерами предосторожности. В понедельник канцелярия премьера сообщила, что его состояние ухудшилось, и его перевели в палату интенсивной терапии.

Теги: #коронавирус #джонсон #британия
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