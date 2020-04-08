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13:15 08.04.2020

Минздрав намерен включить в программу реимбурсации "Плаквенил", который используют для симптоматического лечения Covid-19

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Минздрав намерен включить в программу реимбурсации "Плаквенил", который используют для симптоматического лечения Covid-19

Препарат "Плаквенил", который используют для симптоматического лечения больных Covid-19, а также пациентов с системными заболеваниями, в частности красной волчанкой, включат в программу "Доступные лекарства", и его можно будет приобрести только по электронному рецепту и в определенных аптеках по всей стране, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что пациенты с системными заболеваниями, которых в Украине около 14 тыс., будут обеспечены достаточным количеством "Плаквенила" для лечения.

"Минздрав разработал механизм, который позволит избежать нехватки препарата даже при его использовании во время эпидемии коронавируса. Дополнительная партия препарата "Плаквенил" будет доступна именно для больных красной волчанкой и другими системными заболеваниями",- говорится в сообщении.

Теги: #коронавирус #минздрав
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