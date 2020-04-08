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13:13 08.04.2020

Врачи "скорой" Киева в среднем 60 раз в день выезжают на вызовы к пациентам с подозрением на коронавирус

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Врачи "скорой" Киева в среднем 60 раз в день выезжают на вызовы к пациентам с подозрением на коронавирус

Бригады "скорой помощи" Киева выезжают на вызовы 1,1 тыс. раз в стуки, в частности, в среднем в день 60 раз на вызовы к людям с подозрением на коронавирус, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Хочу сообщить, что почти 1,1 тыс. раз в сутки врачи "скорой" выезжают на вызовы, из них с подозрением на коронавирус в среднем где-то 60 вызовов" - сказал он в ходе онлайн-брифинга в среду.

Кличко подчеркнул, что в Киеве работают 270 врачей-инфекционистов, и этого количества хватает столице. Также хватает врачей "скорой помощи", которых в столице больше 2 тыс.

Мэр отметил, что придерживаясь рекомендаций ВОЗ и Министерства здравоохранения Украины, киевская власть рекомендовала врачам отменить плановые операции, и на данный момент операционное вмешательство делают только в экстренных случаях.

"Хочу вас успокоить: все больницы, все поликлиники столицы работают в штатном режиме и получают финансирование, лекарства, все необходимое, чтобы предоставлять услуги киевлянам", - заверил Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #скорая_помощь #кличко
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