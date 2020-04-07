Харьковские теплосети уменьшат стоимость тепла и горячей воды в платежках за март

КП "Харьковские тепловые сети" (ХТС) приняло решение уменьшить размер начислений за потребленные населением в марте тепло и горячую воду.

Как сообщается на официальном сайте предприятия это сделано в связи с тем, что в марте фактическая стоимость поставки природного газа ( 4075,20 грн. за 1 тыс.куб.м с НДС) была меньше стоимости, учтенной в структуре действующих тарифов (7482,61 грн. за 1 тыс.куб.м с НДС).

"Учитывая изменение стоимости поставки природного газа и на основании механизма и требований, определенных Постановлением КМУ от 24 декабря 2019 года №1082, суммы начислений для населения за март 2020 года будут уменьшены", - говорится в сообщении.

По информации ХТС, начисления за услуги по централизованному теплоснабжению будут снижены на 25,80%, а за услуги по централизованной поставке горячей воды - на 22,99% (если есть полотенцесушители) и на 22,77% (при отсутствии полотенцесушителей).