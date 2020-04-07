В Закарпатской области COVID-19 подтвержден у двух медицинских работников - ОГА

По состоянию на 10:00 7 апреля 2020 года в Закарпатской области подтверждены 38 случаев COVID-19, в том числе у одного врача и медсестры пульмонологического отделения Ужгородской городской центральной клинической больницы, сообщает пресс-служба Закарпатской областной государственной администрации.

"2 человека умерли. Один больной, с подтвержденным диагнозом COVID-19, который находился на лечении в инфекционном отделении районной больницы, при переводе для дальнейшего лечения в КНП "Областная клиническая инфекционная больница" Закарпатского областного совета скоропостижно скончался в машине скорой помощи. Вероятная причина смерти - внезапная остановка сердечной деятельности или тромбоэмболия. Точная причина смерти будет известна после проведения патологоанатомической экспертизы", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Отмечается также, что у 17 медицинских работников, которые контактировали с больными коронавирусом, были взяты биоматериалы для проведения ПЦР-исследования.

На самоизоляции находятся 13 тыс. 673 жителя области, вернувшиеся из-за границы. У 4096 14-дневная самоизоляция завершилась.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 7 апреля в Украине были подтверждены 1642 случая COVID-19.