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18:12 06.04.2020

Проводимые "Континентал" экспресс-тесты на коронавирус дали несколько положительных результатов

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Проводимые "Континентал" экспресс-тесты на коронавирус дали несколько положительных результатов

"Континентал Фармерз Групп", проводя экспресс-тестирование сотрудников, получила несколько результатов, свидетельствующих о наличии у диагностируемых антител к вирусу COVID-19, однако результаты не являются окончательными и требуют лабораторного подтверждения тест-системами ПЦР.

"Для экспресс-проверки сотрудников компания воспользовалась выездными услугами одной из лицензированных частных медицинских клиник. На сегодняшний день уже проведено более 400 тестов. Из них получено несколько результатов, свидетельствующих о наличии у диагностируемого антител к COVID-19, которые, однако, не являются окончательными, так как требуют дальнейшего обязательного лабораторного подтверждения тест-системами ПЦР",- сообщила компании в понедельник.

В "Континентал" отмечают, что все сотрудники, у которых скрининг показал наличие антител, чувствуют себя хорошо и не имеют никаких симптомов. По ним безотлагательно приняты все соответствующие меры – они пока изолированные и проходят дополнительные медицинские обследования, меры безопасности осуществляются в усиленном режиме.

Тестирование работников на наличие антител к вирусу COVID-19 компания проводит по своей инициативе и за свой счет. В первую очередь проверяют сотрудников, которые задействованы на весенне-полевых работах, а потому не имеют возможности самоизолироваться дома. Весь административный персонал в "Континентал" переведен на дистанционный режим и уже три недели работает удаленно. Однако компания намерена провести такие скрининги для максимально возможного количества своих сотрудников.

"На сегодняшний день в компании нет ни одного подтвержденного случая заражения COVID-19, но мы приняли решение работать на опережение", - указали в "Континетал".

Агрохолдинг "Мрия" и компания CFG, объединенные под названием "Континентал Фармерз Групп", работают как единый бизнес с ноября 2018 года.

"Мрия" завершила реструктуризацию долга в августе 2018 года. В ноябре заключила сделку с международным инвестором Salic UK о продаже активов.

Земельный банк в обработке "Континентал" составляет 195 тыс. га.

Salic основана в 2012 году. Ее единственным акционером является Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Компания инвестирует в производство сельскохозяйственной и животноводческой продукции.

Теги: #коронавирус
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