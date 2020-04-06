В Харьковскую область поступило еще 20 тысяч экспресс-тестов на COVID-19 от ФК "Шахтер" и фонда Ахметова - ОГА

ФК "Шахтер" и фонд Рината Ахметова закупили и передали в Харьковскую областную инфекционную больницу 20 тыс. экспресс-тестов на COVID-19.

"Эти 20 тысяч тестов мы раздадим тем опорным больницам, которые будут принимать первых больных с COVID-19", - цитирует пресс-служба главу Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучера.

Директор по стратегии и коммуникациям ФК "Шахтер" Юрий Свиридов отметил, что для команды важно помочь региону, где она проводит домашние матчи уже 3 года.

"Харьков и харьковчане нас приняли, оказали поддержку. Сейчас сложное время для всего мира. Мы боремся с эпидемией. Украина и Харьков – не исключение. Мы считаем необходимым и важным помочь городу и Харьковскому региону", - сказал Свиридов.

В ближайшее время "Шахтер" и фонд Рината Ахметов планируют передать медучреждениям Харьковской области 10 аппаратов ИВЛ.

Как сообщалось, Ахметов направил на борьбу с эпидемией COVID-19 300 млн грн.

ФК "Шахтер" проводит домашние матчи в Харькове, начиная с 2017 года.