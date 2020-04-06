События

12:37 06.04.2020

В Украине во время карантина женщины стали чаще готовить и смотреть новости, а мужчины – заниматься спортом и употреблять алкоголь

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В Украине во время карантина женщины стали чаще готовить и смотреть новости, а мужчины – заниматься спортом и употреблять алкоголь

В Украине во время карантина женщины стали чаще готовить и смотреть новости, а мужчины – заниматься спортом, спать и употреблять алкоголь, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" с 1 по 2 апреля.

Согласно данным исследования, за период карантина среди опрошенных украинцев значительно возросла частота просмотра новостей (почти половина из них стала следить за ним чаще). В то же время треть опрошенных отметили, что стали чаще смотреть фильмы и сериалы, убирать дома, готовить еду.

Около четверти украинцев отметили, что увеличили время на занятия саморазвитием, общение с родными и близкими, сон, еду и прослушивание музыки. Каждый пятый стал чаще заниматься своим хобби, читать книги или занимаются спортом.

При этом, как свидетельствуют результаты опроса, карантин значительно повлиял на прогулки на свежем воздухе - почти половина респондентов отметили, что делают сейчас это реже, чем обычно. Также ограничения существенно отразились на общении с друзьями: около 40% заявили, что говорят с ними не так часто как до карантина, а каждый пятый вынужден был ограничить общение с родными и близкими и занятия спортом.

Так, следят за новостями и готовят еду несколько чаще женщины. Мужчины чаще стали заниматься спортом, больше времени, чем обычно, тратят на сон, алкоголь и секс. Особенно те мужчины, которые сейчас на карантине и не ходят на работу.

В возрастном разрезе представители младшей возрастной категории (18-29 лет) чаще других просматривают фильмы, занимаются саморазвитием, спортом, своим хобби, общаются с друзьями и близкими, спят, едят, слушают музыку, занимаются сексом. Вследствие карантина приготовлением еды стали чаще заниматься люди до 40 лет. Отмечается, что даже мужчины это делают значительно активнее, чем обычно как это было до карантина. Интересно, что представители возрастной группы до 40 лет чаще других указывали на свои ограничения прогулок на свежем воздухе, чем другие.

Согласно исследованию, респонденты, которые не ходят на работу (не работают или работают удаленно) значительно больше времени стали уделять сну, приготовлению и употреблению пищи, спорту, хобби, общению с близкими, обучению и саморазвитию, книгам, фильмам и сериалам. Занятость практически не отразилась на частоте сексуальных контактов.

В ходе исследования было опрошено 1300 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%. Интернет-опрос проводился методом Computer-Assisted Self Interviewing (CASI) и осуществлен на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.Проект выполнен в сотрудничестве с Национальной исследовательской сетью "POLLARIS".

Теги: #коронавирус #опрос
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