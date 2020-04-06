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06:50 06.04.2020

Елизавета II напомнила британцам о самодисциплине во время пандемии коронавируса

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Елизавета II напомнила британцам о самодисциплине во время пандемии коронавируса

Королева Великобритании Елизавета II в воскресенье выступила со специальным обращением к подданным, в котором напомнила им о самодисциплине и твердости характера.

"Я надеюсь, что в будущие годы все смогут гордиться тем, как они ответили на этот вызов", - сказала Елизавета II.

"А те, кто придет после нас, будут говорить, что это поколение британцев было не менее сильным, чем все другие. Что такие отличительные черты, как самодисциплина, спокойная благожелательная твердость характера и сочувствие, все еще характеризуют эту страну", - сказала королева.

Королева отметила, что период пандемии коронавируса стал "временем потрясений в жизни нашей страны: потрясений, которые кому-то принесли горе, многим - финансовые трудности, а всем нам - невероятные сложности в нашей повседневной жизни".

Королева поблагодарила медиков, которые борются с инфекцией, а также всех тех, кто соблюдает меры безопасности, введенные из-за коронавируса.

Правительство Великобритании рекомендовало гражданам не выходить из дома, если им не нужно на работу, в магазин или в поликлинику. Также можно выйти из дома, чтобы заняться физической активностью, но не чаще раза в сутки.

В выходные часть граждан Великобритании, пренебрегая рекомендациями властей, отправилась в парки и на пляжи, чтобы погулять в хорошую погоду.

Великобритания входит в десятку стран по числу смертей пациентов с коронавирусом. Скончались почти 5 тыс. человек, в целом заболевание выявили у 47,8 тыс. человек.

Елизавета II за 68 лет правления выступала со специальными обращениями всего четыре раза: во время войны в Персидском заливе, после смерти принцессы Дианы и королевы-матери, а также на бриллиантовый юбилей своего правления.

Запись воскресного обращения Елизаветы II сделали заранее, на ней, помимо королевы, присутствовал один человек - оператор.

Теги: #великобритания #королева #коронавирус #обращение
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