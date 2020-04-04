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14:37 04.04.2020

Самолет с 20 украинскими медиками-добровольцами прилетел в Италию – посольство

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Самолет с 20 украинскими медиками-добровольцами прилетел в Италию – посольство

Самолет с 20 украинскими медиками-добровольцами прибыл в Италию для оказания помощи инфицированным COVID-19, сообщает пресс-служба посольства Украины в Италии.

"Встретили украинских медиков-волонтеров вместе с главой МИД Италии Л.Ди.Майо и руководством региона Марке, в больницах которого они будут оказывать помощь больным коронавирусом. Дорогие итальянские друзья, в этот сложный момент Украина с вами!", - сказано в сообщении посольства на странице в Фейсбуке.

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на странице в Фейсбуке отметил, что в Италии украинские медики должны изучить опыт борьбы с коронавирусом, а также вести обучающие трансляции через "Zoom" для тысячи украинских врачей-инфекционистов и эпидемиологов.

"А затем, через две недели, когда в Украине ожидается пик эпидемии, наши медики вернуться и используют полученный в Италии опыт для спасения жизней украинцев", - добавил замминистра.

Ранее министр внутренних Украины Арсен Аваков сообщил журналистам, что сегодня 20 украинских медиков отправятся в Италию. Среди украинских медиков, которые в течение двух недель будут выполнять свою работу в Италии - анестезиологи, реаниматологи, инфекционистов, терапевты, а также медицинские сестры.

Аваков уточнил, что полное обеспечение, в том числе защитными средствами, обеспечивает украинская сторона, Италия предоставляет работу и проживание.

Теги: #медики #италия #самолет #коронавирус
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