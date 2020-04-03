Государство заказало 2 млн ПЦР-тестов украинского производства, уже со следующей недели они будут ежедневно поступать партиями - замглавы ОП

Государство заказало у всех украинских производителей, которые могут производить ПЦР-тесты для выявления заражения коронавирусом, 2 млн таких тестов отечественного производства, отмечает заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"С первой партией с 50 тыс. ПЦР-тестов нам помог Джек Ма. Уже привезена первая партия в 100 тыс. ПЦР-тестов из Китая, параллельно мы договорились с Кореей и получили оттуда еще 100 тыс. тестов, параллельно с этим мы запустили украинское производство ПЦР-тестов. Мы заказали там 2 млн тестов. Они с середины следующей недели начнут уже отдавать нам ежедневно по 2-7 тысяч в зависимости от дня, когда это происходит, потому что там есть свой процесс по производству", - рассказал он в программе "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

Тимошенко указал, что украинские ПЦР-тесты будут дешевле зарубежных. "Их протестировали в лаборатории, они работают, в этом нет вопросов", - подчеркнул он.