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20:04 01.04.2020

Американская разведка считает заниженными данные Китая по Covid-19 - агентство

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Американская разведка считает заниженными данные Китая по Covid-19 - агентство

Китай занижал реальные данные о распространении вспышки коронавируса в стране, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на переданный Белому дому доклад американского разведсообщества.

По словам собеседников агентства, которые ознакомились с докладом, очевидно, что Китай намеренно предоставлял неполные данные как по заразившимся, так и по летальным исходам. Собеседники агентства отметили, что доклад носит секретный характер, поэтому отказались вдаваться в какие-либо подробности относительно того, что касается его содержания. Они добавили, что доклад был передан в администрацию США на прошлой неделе.

Вспышка началась в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. По данным Университета Джонса Хопкинса, Китай сообщил о 82 тыс. инфицированных и 3,3 тыс. летальных исходах, в то время как в США выявлено 189 тыс. случаев заражения и более 4 тыс. летальных исходов, указывает Bloomberg.

Ранее на этой неделе эксперт по иммунологии при госдепартаменте США Дебора Биркс заявила, что медицинское сообщество истолковало китайские данные так: "это было серьезно, но не настолько, насколько кто-либо ожидал". "Именно потому, что нам, вероятно, не хватало значительного объема данных, мы видим то, что произошло в Италии и Испании", - добавила Биркс.

Bloomberg отмечает, что агентству пока не удалось получить комментарии службы по связям с общественностью Белого дома и посольства КНР в Вашингтоне.

Теги: #сша #разведка #китай #коронавирус
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