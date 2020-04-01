Зеленский: АМКУ ежедневно мониторит цены и мы не позволим наживаться на украинцах в сложные времена

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть не позволит никому наживаться на украинцах в сложные времена и поднимать цены на продукты и товары первой необходимости.

"Антимонопольный комитет Украины осуществляет ежедневный мониторинг цен на продукты и товары первой необходимости. Как было сказано ранее: наживаться на украинцах в сложные времена мы не позволим никому", - сказал он в видеообращении к украинцам в среду.