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19:57 01.04.2020

Зеленский: АМКУ ежедневно мониторит цены и мы не позволим наживаться на украинцах в сложные времена

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Зеленский: АМКУ ежедневно мониторит цены и мы не позволим наживаться на украинцах в сложные времена

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть не позволит никому наживаться на украинцах в сложные времена и поднимать цены на продукты и товары первой необходимости.

"Антимонопольный комитет Украины осуществляет ежедневный мониторинг цен на продукты и товары первой необходимости. Как было сказано ранее: наживаться на украинцах в сложные времена мы не позволим никому", - сказал он в видеообращении к украинцам в среду.

Теги: #зеленский #амку
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