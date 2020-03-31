В Украине зафиксировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19

Состоянием на 22.00 вторника, 31 марта, в Украине лабораторно подтверждено 645 случаев инфицирования коронавирусом, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОС Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 645 случаев COVID-19", – говорится в сообщении на странице Центра общественного здоровья Украины в Фейсбук во вторник вечером.

Отмечается, что всего зафиксировано 17 летальных случаев и 10 случаев выздоровления. Среди выздоровевших пациенты из Днепропетровской (1), Запорожской (1), Киевской (1) и Черновицкой (7) областей.

"С начала года Центр общественного здоровья Украины получил 3178 подозрений на новую коронавирусной инфекцией. Диагностика осуществляется вирусологической референс-лабораторией Центра и областными лабораторными центрами", – добавили в ЦОЗ.