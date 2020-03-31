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10:55 31.03.2020

Ляшко: Минздрав намерен привлекать ведущих инфекционистов в помощь врачам на местах

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Ляшко: Минздрав намерен привлекать ведущих инфекционистов в помощь врачам на местах

Министерство здравоохранения намерено привлекать инфекционистов Национальной академии медицинских наук (НАМНУ) и профильных университетов для помощи врачам на местах в борьбе с коронавирусом, сообщил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе брифинга в Киеве во вторник.

По его словам, сейчас отрабатывается механизмы привлечения инфекционистов с областными департаментами здравоохранения.

Замминистра отметил, что превентивные меры по борьбе с распространением коронавируса направлены на снижение пиковой нагрузки на систему здравоохранения.

"Мы не хотим, чтобы в Украине был пик. Мы делаем все возможное, чтобы не было пиковой нагрузки на систему здравоохранения. Для этого и ввели карантинные меры, которые позволяют растягивать во времени количество случаев коронавирусной болезни. У нас есть прогнозы, когда ожидать пик, но мы делаем все возможное, чтобы его не было и чтобы мы по примеру Японии прошли с единичными случаями, с которыми наша система справится",- сказал он.

Как сообщил замминистра, во вторник состоялась первая встреча с новоназначенным министром здравоохранения Максимом Степановым, который подчеркнул приоритетность борьбы с распространением коронавируса.

Ляшко напомнил, что за предыдущие сутки в стране зафиксировано 69 случаев коронавируса, два летальных, всего проведено 296 ПЦР-исследований.

Теги: #ляшко #коронавирус #минздрав
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