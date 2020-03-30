"Нова Пошта" со 2 апреля начнет доставку лекарств из аптечной сети "Аптека 9-1-1"

Группа компаний "Нова Пошта" со 2 апреля начинает сотрудничество с "Аптекой 9-1-1" в организации доставки лекарств.

"Заказ лекарств и других товаров с доставкой "Новой Поштой" будет доступен на сайте apteka911 со 2 апреля. На выбор клиентов есть несколько вариантов: в отделение, курьерская бесконтактная доставка и к поштомату по Киеву", - говорится в сообщении "Новой Пошты", распространенном в понедельник.

Как отмечается в сообщении, в аптечной сети "Аптека 9-1-1" более 650 аптек, при этом сеть работает непосредственно с производителями медтоваров и осуществляет прямые поставки. При этом дистанционная торговля не будет распространяться на: наркотические лечебные средства, психотропные и прекурсоры; на сильнодействующие и ядовитые лечебные средства, а также на те, которые требуют особых условий хранения.

"Нова Пошта" также приглашает к сотрудничеству новых партнеров, которые готовы присоединиться к услуге доставке лекарств.

Как сообщалось, ранее "Нова Пошта" запустила услугу бесконтактной курьерской доставки.

Ранее Кабмин разрешил операторам почтовой связи доставлять лекарственные средства.

Согласно информации на сайте Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации, в Единый госреестр операторов почтовой связи по состоянию на 3 марта 2020 года внесена 61 компания, в том числе "Нова Пошта", Justin, "Деливери", "Делфаст", "Европошта", а также ряд ФЛП.