ГБР сообщило о подозрении командиру взвода полиции и его экс-подчиненному, подозреваемым в служебной халатности, из-за которой пострадало 8 правоохранителей

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований г.Краматорск (Донецкая об.) сообщили о подозрении командиру взвода роты патрульной службы полиции особого назначения "Чернигов" ГУ Нацполиции в Черниговской обл. и экс-полицейскому этого взвода, которых подозревают в служебной халатности, в результате которой пострадало 8 правоохранителей, сообщили в пресс-службе ГБР.

По информации правоохранителей, в июне 2017 правоохранители находились в составе ротационной группы, командированного в район проведения АТО. Командир взвода был назначен ответственным за вооружение, хранения боеприпасов и другого имущества. Пренебрегая порядком выдачи вооружения и спецсредств, он выдал из комнаты хранения оружия гранатомет АГС-17, станок гранатомета и короб, оснащенный лентой с выстрелами.

Во время чистки гранатомета и одновременной демонстрации личному составу средства обращения с АГС-17, в направлении здания самовольно состоялось 16 выстрелов.

"8 полицейских от осколков и элементов взрыва огнестрельных снарядов получили многочисленные минно-взрывные ранения и травмы, огнестрельные осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и другие телесные повреждения различной степени тяжести", – сказано в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве по ч.1 ст.367 (нанесение существенного вреда охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, и государственным интересам) и ст. 128 (причинение неосторожных тяжких и средней тяжести телесных повреждений) УК Украины осуществляет прокуратура Донецкой области.