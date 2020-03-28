ЦОЗ: Количество больных коронавирусом в Украине возросло до 356, умерло - 9, выздоровело - 5

остоянием на 22.00 субботы, 28 марта, количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 356, зафиксировано 9 летальных случаев и 5 человек, которые выздоровели, сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

"По итогам исследования вирусологичной референс-лаборатории Украины и областных лабораторных центров всего подтверждено 356 случаев COVID-19. В течение суток получено 47 положительных результатов ПЦР-исследования на новую коронавирусную инфекцию", – сказано в сообщении на странице Центра в Фейсбук в субботу вечером.

Всего медиками зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Пять человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

"Всего по данным только вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины исследовано более 1,2 тыс. образцов. Кроме того, образцы исследуют и областные лабораторные центры. В Украине анализируют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц", – добавили в ЦОЗе.