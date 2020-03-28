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16:04 28.03.2020

В стране есть компетентные люди, переворота бояться не нужно - Аваков

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В стране есть компетентные люди, переворота бояться не нужно - Аваков

Украинцам не стоит бояться государственного переворота, уверен министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Тем, кто так думает и раздувает эту тему, могу сказать одно - идиоты! Я буду счастлив заниматься тем, что мне нравится, а не обслуживать товарищей, которые чего-то боятся, а затем просят "вот сейчас спасите нас". Давайте радоваться, что в стране есть компетентные люди. За эти качества я уважаю своих сотрудников", - заявил он в интервью изданию "Бабель", отвечая на вопрос о слухах касательно возможного госпереворота и установления диктатуры.

Аваков отметил, что является одним из наиболее опытных членов правительства, а потому может и будет высказывать свою точку зрения.

"А президент у нас выполняет свою функцию, и у нас хороший президент. И премьер-министр тоже не дурак, а трудолюбивый, адекватный человек. Поэтому не бойтесь переворота. Если переворот будет, мы его преодолеем в интересах украинского народа", - подчеркнул министр.

Теги: #переворот #аваков
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