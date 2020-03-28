Второй этап медреформы начнется с 1 апреля, коронавирус на ход медреформы не повлияет – Радуцкий

Второй этап медреформы начнется с 1 апреля, коронавирус на ход медреформы не повлияет, заверил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"Отсрочки не будет. Единственные изменения, которые были проведены, - это перераспределение Кабмином денег, инфекционные больницы в реформу сейчас не заходят. Все остальные заходят с 1 апреля", - сказал он в эксклюзивнм интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Радуцкий уточнил, что инфекционные больницы подпишут контракты с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), но "их просто будут финансировать по старому бюджету".

"Нельзя говорить, что медреформа вступит в силу без инфекционных больниц", - уточнил он.

Полный текст интервью будет опубликован на главной странице агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.