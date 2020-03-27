В Житомирской области коронавирус подтвержден у женщины, контактировавшей с умершей жительницей Радомышля

В Житомирской области зафиксирован еще один случай инфицирования COVID-19 у женщины, контактировавшей ранее с умершей жительницей г.Радомышль, сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

"От Житомирского областного лабораторного центра получены новые результаты ПЦР-анализа от 10 больных по области. Из-за стремительного распространения болезни вынужден сообщить, что новый, 5 случай в Житомирской области выявлен у женщины, находившейся в контакте с умершей 71-летней женщиной", - написал Бунечко на странице в Фейсбуке.

Также, он отметил, что лабораторный центр повторно проверять результаты у двух больных из Радомышля, а у трех жителей города - результат отрицательный.

"В дополнение есть и хорошие новости: подозрение на COVID-19 не подтвердилось у двух больных из Житомира, одного из Черняхова и двух из Бердичева", - добавил глава ОГА.

Как сообщалось, В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы, сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

При этом в Житомирской области было зафиксировано два случая, один из них летальный.

В четверг, 26 марта, глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко сообщил об еще двух новых случаях заболевания Covid-19 в области в четверг, это жители городов Бердичев и Малин.