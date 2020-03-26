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19:49 26.03.2020

В Житомирской области двое новых заболевших Covid-19

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В Житомирской области двое новых заболевших Covid-19

Два новых случая заболевания Covid-19 зарегистрированы в Житомирской области в четверг, это жители городов Бердичев и Малин, сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.

"Только что получил информацию о том, что в Бердичеве и Малине обнаружили новые зарегистрированные случаи Covid-19… В обоих случаях определены контактные лица", - написал Бунечко на своей странице в Facebook в четверг вечером.

По его словам, в Бердичеве заболевание установлено у мужчины 1972 г.р. "Перед госпитализацией больному был сделан быстрый тест, который не обнаружил коронавирус. Пациент был госпитализирован 23 марта в инфекционное отделение Бердичевской городской больницы, до этого был на самоизоляции", - рассказал глава обладминистрации.

В Малине коронавирус обнаружен у мужчины 1964 г.р, сообщил чиновник. "Поступил в Малинскую городскую больницу 25 марта, до этого наблюдался у частного семейного врача. На момент обращения к врачу проявления болезни не проявлялись. Из-за ухудшения его состояния направлен в инфекционное отделение", - рассказал Бунечко.

Как сообщалось, по состоянию на 10.00 четверга, 26 марта, в Украине было 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. При этом в Житомирской области было зафиксировано два случая, один из них летальный.

Теги: #коронавирус #житомирская_область
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