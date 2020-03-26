События

19:00 26.03.2020

Медиков нужно обеспечивать, как военных, сегодня они наши "киборги"

1 мин читать
Медиков нужно обеспечивать, как военных, сегодня они наши "киборги"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинские медицинские работники должны обеспечиваться на одном уровне с украинскими военнослужащими, потому что врачи в условиях пандемии коронавируса являются "киборгами".

"Ежедневно наши украинские врачи проводят регулярные консультации с китайскими медиками из Уханя и получают опыт эффективной борьбы с коронавирусом. Принято постановление об увеличении оклада медицинских работников, введена почасовая оплата медикам, противодействующим коронавирусу", - сказал он в обращении к украинцам в четверг.

Зеленский подчеркнул, что поставлена цель вывести материальные компенсации медикам на уровень с украинскими военными. "Сегодня каждый украинский врач является "киборгом", который стоит на защите здоровья всей нации. Мы сделаем все, чтобы они были максимально защищены и поощрены", - заверил он.

Теги: #президент #медработники
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:29 26.03.2020
Зеленский: чрезвычайную ситуацию не нужно путать с чрезвычайным положением

Зеленский: чрезвычайную ситуацию не нужно путать с чрезвычайным положением

19:19 26.03.2020
Зеленский предложил украинцам в период карантина научить своих родителей, бабушек и дедушек пользоваться онлайн-сервисами

Зеленский предложил украинцам в период карантина научить своих родителей, бабушек и дедушек пользоваться онлайн-сервисами

03:38 24.03.2020
Зеленский назначил президентские стипендии детям погибших журналистов

Зеленский назначил президентские стипендии детям погибших журналистов

22:01 23.03.2020
Зеленский поблагодарил украинских медработников за их вклад в борьбу с распространением коронавируса и военных за защиту государства на Донбассе

Зеленский поблагодарил украинских медработников за их вклад в борьбу с распространением коронавируса и военных за защиту государства на Донбассе

11:20 23.03.2020
Министр здравоохранения инициирует почасовую оплату работы медиков, которые борются с коронавирусом

Министр здравоохранения инициирует почасовую оплату работы медиков, которые борются с коронавирусом

00:11 20.03.2020
НСЗУ изыскала средства для увеличения оплат труда медработникам, которые работают в эпидемии – Ляшко

НСЗУ изыскала средства для увеличения оплат труда медработникам, которые работают в эпидемии – Ляшко

00:08 16.03.2020
Президент Казахстана объявил о введении чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса

Президент Казахстана объявил о введении чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса

23:10 13.03.2020
Зеленский призвал руководителей предприятий разрешить сотрудникам работать удаленно

Зеленский призвал руководителей предприятий разрешить сотрудникам работать удаленно

07:44 10.03.2020
Трамп обещает меры по поддержке экономики, вплоть до снижения налогов

Трамп обещает меры по поддержке экономики, вплоть до снижения налогов

08:38 06.03.2020
Трамп признал, что коронавирус может нанести ущерб американской экономике

Трамп признал, что коронавирус может нанести ущерб американской экономике

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве 7 новых заболевших Covid-19, в том числе ребенок, число подтвержденных случаев достигло 47

До 40 возросло количество заразившихся коронавирусом в Киеве

Еще два случая заражения коронавирусом подтвердились в Винницкой области

В Кабмине Украины заявили, что госбюджет недополучит 106 млрд грн, и предложили в три раза увеличить его дефицит – И.Геращенко

В Украине зафиксировано 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Сервисные центры МВД начнут онлайн-регистрацию транспорта, обслуживающего работу объектов критической инфраструктуры

Зеленский: чрезвычайную ситуацию не нужно путать с чрезвычайным положением

Швейцарская AVIA открыла шестую АЗС в Украине

Зеленский еще раз призвал глав церквей перейти на богослужения онлайн

В Киеве 7 новых заболевших Covid-19, в том числе ребенок, число подтвержденных случаев достигло 47

"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд Киев-Москва-Киев на 28-29 марта

Киевсовет вдвое снизил малому и среднему бизнесу плату за аренду комимущества с 11 марта до конца июля

УГО не против использования VIP-палат в больницах Киева всеми гражданами

В марте на Донбассе зафиксировали наибольшее количество потерь среди гражданского населения с сентября 2019 года

"Нова Пошта" запустила услугу бесконтактной курьерской доставки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА