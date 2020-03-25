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13:17 25.03.2020

Сокращение финансирования Минкульта приведет к кризису креативных индустрий – заявление гуманитарного комитета Рады

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Сокращение финансирования Минкульта приведет к кризису креативных индустрий – заявление гуманитарного комитета Рады

Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики предупреждает, что сокращение финансирования деятельности Министерства культуры, которое планирует Министерство финансов, приведет к стагнации креативных индустрий страны.

"Нам стало известно, что Министерство финансов сегодня вносит изменения в бюджет, в частности, урезает финансирование всех направлений деятельности Министерства культуры, молодежи и спорта. Остаются только расходы на содержание, то есть зарплату… Подчеркиваем, что такой шаг приведет к кризису и стагнации креативных индустрий страны, потери тысяч рабочих мест", - говорится в заявлении комитета, которое обнародовал на своей странице в Фейсбуке его председатель Александр Ткаченко (фракция "Слуга народа").

Как отмечается в заявлении, планируется лишить финансирования Госкино - 750 млн. грн., Украинский культурный фонд - 500 млн. грн., Институт книги - 150 млн. грн., туризм - 240 млн. грн.

Собираются также сократить на сумму свыше 500 млн. грн. программу "сшивания страны", реставрационных работ по защите историко - культурного наследия, программ информполитики.

"Мы понимаем, что в ситуации с распространением коронавируса и необходимости привлекать дополнительные средства для борьбы с вирусом, необходимо пересматривать бюджет. Однако любые шаги должны обсуждаться с депутатами профильных комитетах и с привлечением представителей министерства", говорится в заявлении.

Комитет призвал Минфин воздержаться от принятия решений до проведения консультаций.

Ткаченко сообщил, что заявление было принято на заседании, комитета, проведенного в он-лайн режиме в среду.

Теги: #бюджет #минкультуры #финансирование
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