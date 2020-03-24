Коронавирусные заболевания не передаются через кровь при донорстве

Респираторные коронавирусные заболевания не передаются через кровь путем донации или переливания, утверждают в Сумском областном центре службы крови (СОЦСК).

Согласно сообщению центра в Facebook, люди не рискуют заразиться COVID-19 в процессе сдачи или через переливание крови. Не было зафиксировано ни одного случая трансфузионной передачи двух других коронавирусов, которые возникали в течение последних двух десятилетий (SARS, MERS-CoV).

В то же время в центре усилили противоэпидемические санитарные меры. В частности, к сдаче крови не допускаются доноры, которые недавно вернулись из-за границы, контактировали с людьми, которые недавно вернулись из-за границы, с температурой выше 37 градусов. Также в центре следят за соблюдением необходимой дистанции.

СОЦСК сертифицирован по международной системе GMP. За основу работы СОЦСК взяты модели, работающие в Швейцарии, Франции, Германии, Австрии, Польши, США. Система включает в себя не только привлечение высокопрофессионального персонала, использование автоматизированных высокоточных тест-систем, но и активную популяризацию донорского движения. Со стороны местных властей почетные доноры получают льготы на проезд и скидки на оплату коммунальных услуг.

С 2009 года СОЦСК работает по системе государственно-частного партнерства между Сумским областным советом и биофармацевтической компанией Biopharma. Компания инвестировала в переоборудование центра более $3,5 млн. Согласно проекту закона о реформе службы крови, обнародованном МОЗ Украины, именно система государственно-частного партнерства является приоритетным для Украины.