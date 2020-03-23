Во Львове резко упал уровень оплаты за коммунальные услуги – горсовет

Уровень оплаты жителями Львова за потребленные коммунальные услуги по состоянию на 23 марта составляет 40% от начисленных платежей, сообщает пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на заместителя городского головы Ирину Маруняк.

"По состоянию на сегодня уровень расчетов за жилищно-коммунальные услуги составляет 40%. Это очень мало, поскольку в предыдущие месяцы он составлял уже более 70%. В январе у нас была оплата 100%, а в феврале –89%", - отметила Маруняк.

По словам заместителя городского головы, если не будет полной оплаты за коммунальные услуги, город не сможет рассчитаться с работниками, не сможет оплатить электроэнергию, за работу лифтов и другие услуги.

В мэрии призывают жителей Львова оплачивать за услуги онлайн. "Жители преклонного возраста могут передать квитанции детям или внукам, чтобы те помогли оплатить онлайн", - сказала Маруняк.