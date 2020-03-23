События

20:56 23.03.2020

Во Львове резко упал уровень оплаты за коммунальные услуги – горсовет

1 мин читать
Во Львове резко упал уровень оплаты за коммунальные услуги – горсовет

Уровень оплаты жителями Львова за потребленные коммунальные услуги по состоянию на 23 марта составляет 40% от начисленных платежей, сообщает пресс-служба Львовского городского совета со ссылкой на заместителя городского головы Ирину Маруняк.

"По состоянию на сегодня уровень расчетов за жилищно-коммунальные услуги составляет 40%. Это очень мало, поскольку в предыдущие месяцы он составлял уже более 70%. В январе у нас была оплата 100%, а в феврале –89%", - отметила Маруняк.

По словам заместителя городского головы, если не будет полной оплаты за коммунальные услуги, город не сможет рассчитаться с работниками, не сможет оплатить электроэнергию, за работу лифтов и другие услуги.

В мэрии призывают жителей Львова оплачивать за услуги онлайн. "Жители преклонного возраста могут передать квитанции детям или внукам, чтобы те помогли оплатить онлайн", - сказала Маруняк.

 

Теги: #львов #коммуналка #горсовет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:14 21.03.2020
Во Львове госпитализировали 7 пассажиров, прибывших спецпоездами из ЕС

Во Львове госпитализировали 7 пассажиров, прибывших спецпоездами из ЕС

22:05 20.03.2020
Львовянин, у которого обнаружили коронавирус, не нуждается в госпитализации

Львовянин, у которого обнаружили коронавирус, не нуждается в госпитализации

18:47 20.03.2020
Садовый: первый случай коронавируса во Львове - украинец прибыл из Германии

Садовый: первый случай коронавируса во Львове - украинец прибыл из Германии

11:24 19.03.2020
Из Львовской больницы выписали 4 пациентов, у которых не подтвердилось подозрение на коронавирус

Из Львовской больницы выписали 4 пациентов, у которых не подтвердилось подозрение на коронавирус

10:04 18.03.2020
Во Львове 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

Во Львове 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус

13:49 17.03.2020
В Днепре ввели карантин, метро прекратит работу во вторник в 15:00 - горсовет

В Днепре ввели карантин, метро прекратит работу во вторник в 15:00 - горсовет

12:26 17.03.2020
Во Львовской инфекционной больнице 14 человек проверяют на коронавирус

Во Львовской инфекционной больнице 14 человек проверяют на коронавирус

11:30 17.03.2020
Житомирский горсовет обратился к Зеленскому относительно поддержки бизнеса в условиях карантина

Житомирский горсовет обратился к Зеленскому относительно поддержки бизнеса в условиях карантина

15:32 16.03.2020
Во Львове введен режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации – мэр

Во Львове введен режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации – мэр

21:55 15.03.2020
В понедельник во Львове планируют закрыть все магазины кроме продуктовых, аптек и заправок – мер Львова

В понедельник во Львове планируют закрыть все магазины кроме продуктовых, аптек и заправок – мер Львова

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацгвардия доставит китайские тесты в ряд регионов Украины

Решение о переносе Олимпиады-2020 принято - член МОК Паунд

Гончарук отрицает служебную халатность Кабмина в противодействии Covid-19

Большинство украинцев уже вернулись на родину, еще 20 тыс. ожидают такой возможности

Райффайзен банк Аваль с 24 марта приостанавливает работу 71 отделения

ПОСЛЕДНЕЕ

У нардепа от "Слуги народа" подтвердили коронавирус

Нацгвардия доставит китайские тесты в ряд регионов Украины

Решение о переносе Олимпиады-2020 принято - член МОК Паунд

В Ломбардии впервые за время пандемии COVID-19 снизилось число заразившихся, находящихся в больницах

Бывшего первого министра Шотландии оправдали по делу о сексуальных домогательствах

Луганская ТЭС с февраля не оплачивает потребляемый газ, в ДТЭК поясняют это дефицитом оборотных средств из-за долга "Энергорынка"

Дипломаты работают над тем, чтобы наладить бесперебойные поставки тестов на коронавирус в Украину

Кулеба призвал украинцев воздержаться от путешествия на родину, либо использовать любую возможность, чтобы вернуться в ближайшее время

Гончарук отрицает служебную халатность Кабмина в противодействии Covid-19

Зеленский внес изменения в оргструктуру СБУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА