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14:23 23.03.2020

Украина и Иран согласовали алгоритм взаимодействия по сбитому под Тегераном "Боингу"

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Украина и Иран согласовали алгоритм взаимодействия по сбитому под Тегераном "Боингу"

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок и посол Ирана в Украине Манучехр Моради на встрече в пятницу согласовали алгоритм взаимодействия, чтобы установить причины, почему был сбит самолет "Международных авиалиний Украины" в Иране в январе, сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Во время встречи обсуждались вопросы, связанные с проведением расследования по делу о сбитом украинском самолете рейса PS 752, в частности, подтверждена необходимость осуществления безотлагательной расшифровки черных ящиков, а также согласован дальнейший алгоритм взаимодействия с целью установления причин трагедии и привлечения виновных к ответственности", - сообщается на сайте МИД Украины в понедельник.

Кроме того, Божок и Моради обсудили отдельные вопросы сотрудничества в условиях пандемии Covid-19, в частности, они договорились проработать совместные меры с целью возвращения домой украинских и иранских граждан, которые сейчас находятся на территории обоих государств.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Теги: #мау #иран #мид
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