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21:59 22.03.2020

"Укрзализныця" отправит в Польшу еще один поезд для возвращения украинцев 23 марта

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"Укрзализныця" отправит в Польшу еще один поезд для возвращения украинцев 23 марта

"Укрзализныця" назначила курсирование еще одного поезда класса "Интерсити +" сообщением Пшемысль-Киев через Львов для возвращения украинцев, отмечается в распространенном в воскресенье сообщении ж/д компании.

Так, поезд № 705/706 отправится из Пшемысля 23 марта в 15:50 с промежуточной остановкой во Львове и прибудет в Киев в 23:59 того же дня.

Билеты на указанные поезда можно купить только через онлайн-систему "Укрзализныци".

Бригада стюардов, обслуживающей поезд, обеспечена всеми средствами защиты и дезинфекции.

Как сообщалось, 20 марта "Укрзализныця" отправила пять специальных поездов класса "Интерсити +" для эвакуации из Пшемысля в Киев граждан Украины из Польши и Чехии, которые в результате ограничительных мер, в связи с карантином, не могут самостоятельно пересечь границу. 21 марта осуществили курсирование по указанному маршруту еще два поезда категории "Интерсити".

Теги: #поезд #польша #уз
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