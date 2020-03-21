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11:46 21.03.2020

Первый случай смерти, связанной с коронавирусом, зафиксирован в Литве

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Первый случай смерти, связанной с коронавирусом, зафиксирован в Литве

Министерство здравоохранения Литвы в субботу подтвердило первый случай смерти, связанный с новым коронавирусом.

У больного Covid-19 был диагностирован уже после того, как он умер в пятницу в больнице Укмерге. Пациент входил в группу повышенного риска.

"Это был пожилой человек с хроническими медицинскими проблемами", - подтвердила BNS представитель министерства по связям с прессой Юстина Петравичиене. Пол умершего она не назвала.

По ее словам, неизвестно, как данный пациент заразился коронавирусом и были ли у него контакты с другими зараженными.

Между тем, по информации портала Delfi.lt, умерший больной - это женщина. Она могла заразиться в больнице Укмерге, где проходила лечение. Как заявил порталу мэр района Роланд Яницкас, такая возможность не исключена, но на данный момент и не подтверждена.

Если выяснится, что пациентка заразилась в больнице, будет расследование, добавил мэр. Ранее сообщалось, что "Covid-19" был выявлен у сотрудницы данной больницы.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиус Верига отозвал информацию о том, что эта сотрудница работала еще в двух местах.

Считая умершую, общее число подтвержденных в Литве случаев коронавируса составляет 64.

Теги: #коронавирус #литва
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