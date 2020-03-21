Умерла украинский социолог Ирина Бекешкина

В субботу на 69-м году жизни скончалась украинский социолог Ирина Бекешкина, сообщает пресс-служба Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

"Большое горе постигло наш Фонд, наше гражданское общество, нашу страну. Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина – известный украинский социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, один из самых авторитетных ученых, человек, который искренне любил свой народ и Украину", - сказано в сообщении.

Ирина Бекешкина закончила философский факультет Киевского государственного университета имени Т. Г. Шевченко и аспирантуру Института философии АН УССР. Кандидат философских наук. Работала научным редактором журнала «Философская мысль», младшим и старшим научным сотрудником Института философии АН УССР. С 1991 года — научный сотрудник Института социологии НАН Украины. С 1996 года — заместитель директора Фонда «Демократические инициативы», с 2001 года — была его научным руководителем. Фонд одним из первых после провозглашения независимости Украины стал проводить экзит-поллы во время выборов. Бекешкина разработала структурную модель личности как объекта комплексного исследования и концепции электорального поведения, его особенностей в Украине.