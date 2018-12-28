Рост рейтинга Порошенко связан с созданием ПЦУ и Томосом - социолог

Увеличение уровня электоральной поддержки действующего президента Украины Петра Порошенко связано с созданием Православной церкви Украины (ПЦу) и ожидаемым предоставлением ей Томоса Вселенским патриархатом, считает директор Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина.

"16% тех, кто готов идти на выборы, намерены голосовать за Юлию Тимошенко. Далее идет Петр Порошенко (13,8%), чей рейтинг за последнее время вырос. Я думаю, это объясняется, прежде всего, событиями Томоса. И если посмотреть в региональном разрезе, то о больше все-таки западные и центральные регионы Украины", - сказала она на пресс-конференции в пятницу, презентуя результаты опроса "Деминициатив" и Центра Разумкова с 19 по 25 декабря 2018 года.

И.Бекешкина указала, что Ю.Тимошенко получает поддержку во всех регионах Украины, а П.Порошенко также практически во всех, за исключением Востока Украины.