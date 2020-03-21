Офис президента соболезнует в связи со смертью Бекешкиной

Офис президента Украины Владимира Зеленского выразил соболезнования в связи со смертью украинского социолога Ирины Бекешкиной.

"Ушла из жизни директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины Ирина Бекешкина. Это большая потеря не только для украинской социологии, но и для всей страны. Ведь своим профессионализмом, умом и объективностью Ирина помогала власти услышать голос народа, его надежды и стремления. Ее вклад в развитие демократии и гражданского общества неоценим", - говорится в сообщении на странице ОП в Facebook.

Офис президента выразил глубокие соболезнования родным и близким, а также коллегам Ирины Бекешкиной.