События

12:23 21.03.2020

Офис президента соболезнует в связи со смертью Бекешкиной

1 мин читать
Офис президента соболезнует в связи со смертью Бекешкиной

Офис президента Украины Владимира Зеленского выразил соболезнования в связи со смертью украинского социолога Ирины Бекешкиной.

"Ушла из жизни директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины Ирина Бекешкина. Это большая потеря не только для украинской социологии, но и для всей страны. Ведь своим профессионализмом, умом и объективностью Ирина помогала власти услышать голос народа, его надежды и стремления. Ее вклад в развитие демократии и гражданского общества неоценим", - говорится в сообщении на странице ОП в Facebook.

Офис президента выразил глубокие соболезнования родным и близким, а также коллегам Ирины Бекешкиной.

Теги: #опу #зеленский #бекешкина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:10 21.03.2020
Умерла украинский социолог Ирина Бекешкина

Умерла украинский социолог Ирина Бекешкина

15:07 20.03.2020
Зеленский освободил депутата Лероса от должности своего внештатного советника

Зеленский освободил депутата Лероса от должности своего внештатного советника

12:27 20.03.2020
Зеленский: 15 тыс. полицейских контролируют ситуацию в стране, в том числе выполнение установленных ограничений

Зеленский: 15 тыс. полицейских контролируют ситуацию в стране, в том числе выполнение установленных ограничений

12:15 20.03.2020
В ближайшее время из Китая прибудут 10 млн высокоточных тестов на коронавирус и 400 тыс. экспресс-тестов, 10 аппаратов ИВЛ, 1 млн масок

В ближайшее время из Китая прибудут 10 млн высокоточных тестов на коронавирус и 400 тыс. экспресс-тестов, 10 аппаратов ИВЛ, 1 млн масок

12:11 20.03.2020
В Украине есть первый случай выздоровления от коронавируса

В Украине есть первый случай выздоровления от коронавируса

18:33 19.03.2020
Канада готова помочь Украине с медоборудованием и препаратами – разговор Зеленского и Трюдо

Канада готова помочь Украине с медоборудованием и препаратами – разговор Зеленского и Трюдо

20:42 18.03.2020
Зеленский вновь призвал украинцев без надобности не выходить из дома и напомнил о важных мерах профилактики и гигиены

Зеленский вновь призвал украинцев без надобности не выходить из дома и напомнил о важных мерах профилактики и гигиены

20:00 18.03.2020
11,5 тыс. украинцев вернутся на родину в среду, еще 33 граждан заберет специальный президентский борт – Зеленский

11,5 тыс. украинцев вернутся на родину в среду, еще 33 граждан заберет специальный президентский борт – Зеленский

19:50 18.03.2020
Зеленский: руководители предприятий не имеют права заставлять работников писать заявления на увольнение

Зеленский: руководители предприятий не имеют права заставлять работников писать заявления на увольнение

18:38 18.03.2020
Крупный бизнес и местные власти создают областные антикризисные штабы борьбы с коронавирусом

Крупный бизнес и местные власти создают областные антикризисные штабы борьбы с коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Аваков предлагает как можно скорее ввести в Украине "тотальный полный карантин"

Умерла украинский социолог Ирина Бекешкина

В Украине зафиксировали 41 случай инфицирования коронавирусом Covid 19 в 9 областях и в Киеве

Число жертв коронавируса в мире превысило 11 тыс. человек, число инфицированных приближается к 262 тысячам

В Украине уже более 40 случаев инфицированных коронавирусом

ПОСЛЕДНЕЕ

От COVID-19 в Италии умерла третья украинка

Первый случай смерти, связанной с коронавирусом, зафиксирован в Литве

Аваков предлагает как можно скорее ввести в Украине "тотальный полный карантин"

В Украину из Парижа прибыл спецрейс со 132 украинцами

Подготовительное заседание по делу Кернеса перенесено на 8 апреля

Режим ЧС из-за коронавируса может быть введен в Киргизии с 22 марта на месяц

Зампредседателя Харьковского облсовета, у жены которого подтвержден COVID-19, госпитализирован в Киеве

Во Львовской области 52 подозрения на коронавирус

На Харьковщине блокирована схема поставки в РФ приборов к военной авиатехнике

В Ивано-Франковской области второй случай инфицирования COVID-2019 выявлен у прибывшей из Франции женщины, ее состояние удовлетворительное

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА