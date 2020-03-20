Ситуация в Беларуси с коронавирусом еще не требует "драконовских" мер - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ситуация с коронавирусом в стране не настолько серьезная, чтобы принимать "драконовские" меры, сообщило госагентство "БелТА".

При этом президент отметил, что успокаиваться не надо. "Надо людей, в конце концов, научить отвечать за себя и тех, кто рядом. Если ты кашляешь, то не выходи на улицу, заразу не разноси", - сказал Лукашенко в пятницу.

По состоянию на 20 марта в Беларуси зафиксировано 69 случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19.