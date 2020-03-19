События

20:53 19.03.2020

Генсек ООН призвал немедленно увеличить расходы на здравоохранение

2 мин читать
Генсек ООН призвал немедленно увеличить расходы на здравоохранение

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш перечислил три самых главных направления в борьбе с коронавирусом: устранение угрозы здоровью людей, социальная поддержка и подъем экономик.

"Мы столкнулись с глобальным кризисом в области здравоохранения, не похожим ни на один кризис в этой сфере за всю 75-летнюю историю ООН. Даже в самых обеспеченных странах мы видим, как системы здравоохранения прогибаются под давлением", - сказал он журналистам в четверг в ходе видеоконференции.

Генсек заявил, что "расходы на здравоохранение должны быть немедленно увеличены для удовлетворения неотложных потребностей и резкого роста спроса".

По его словам, спад в экономике больше всего затронет бедные страны, женщин и детей.

"В настоящее время более 800 миллионов детей не посещают школу, а для многих из них именно школы предоставляют их единственный обед за день. Мы должны обеспечить их доступ к еде и обучению", - отметил генсек.

Он подчеркнул, что страны "должны взять на себя обязательство обеспечить необходимые финансовые условия для поддержи государств, столкнувшихся с трудностями".

"Международный валютный фонд, Всемирный банк и международный финансовые институты играют в этом ключевую роль", - пояснил он.

"Давайте не будем забывать, что это, по сути, человеческий кризис. Самое главное, мы должны сосредоточиться на людях - наиболее уязвимых, низкооплачиваемых работниках, малых и средних предприятиях. Это означает поддержку заработной платы, страхование, социальную защиту, предотвращение банкротств и потери работы", - заявил Гутерриш.

Он уточнил, что по данным Международной организации труда, работники во всем мире могут потерять до $3,4 триллиона дохода к концу текущего года.

"В отличие от финансового кризиса 2008 года, вливание капитала в финансовый сектор само по себе не является решением проблемы. Это не банковский кризис - банки должны быть частью решения проблемы. И это не обычное потрясение спроса и предложения, это шок для общества в целом. Банки должны использовать свою устойчивость для поддержки своих клиентов", - заявил также глава ООН.

Теги: #здравоохранение #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:39 18.03.2020
СБ ООН из-за коронавируса откладывает запланированные на текущую неделю заседания

СБ ООН из-за коронавируса откладывает запланированные на текущую неделю заседания

10:14 16.03.2020
Секретариат ООН из-за коронавируса с 16 марта переходит на удаленную работу

Секретариат ООН из-за коронавируса с 16 марта переходит на удаленную работу

00:12 16.03.2020
Секретариат ООН из-за коронавируса с 16 марта переходит на удаленную работу

Секретариат ООН из-за коронавируса с 16 марта переходит на удаленную работу

07:55 14.03.2020
Секретариат ООН из-за коронавируса с 16 марта переходит на удаленную работу – Гутерриш

Секретариат ООН из-за коронавируса с 16 марта переходит на удаленную работу – Гутерриш

07:35 13.03.2020
Более 20 дипмиссий при ООН в Нью-Йорке переходят на удалённый режим работы из-за распространения коронавируса

Более 20 дипмиссий при ООН в Нью-Йорке переходят на удалённый режим работы из-за распространения коронавируса

13:08 12.03.2020
Мониторинговая миссия ООН: Режим прекращения огня на Донбассе нарушается по обе стороны линии столкновения

Мониторинговая миссия ООН: Режим прекращения огня на Донбассе нарушается по обе стороны линии столкновения

13:04 12.03.2020
Правительству Украины следует законодательно обеспечить выплату пенсий украинцам на оккупированной территории Донбасса - Мониторинговая миссия ООН

Правительству Украины следует законодательно обеспечить выплату пенсий украинцам на оккупированной территории Донбасса - Мониторинговая миссия ООН

12:11 12.03.2020
Число погибших и раненых среди гражданских на Донбассе уменьшилось – мониторинговая миссия ООН

Число погибших и раненых среди гражданских на Донбассе уменьшилось – мониторинговая миссия ООН

06:29 12.03.2020
Сотрудники постпредства Канады при ООН переводятся на удаленную работу

Сотрудники постпредства Канады при ООН переводятся на удаленную работу

01:07 12.03.2020
Генсек ООН призвал страны мира активизировать усилия по борьбе с коронавирусом

Генсек ООН призвал страны мира активизировать усилия по борьбе с коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине число жертв коронавируса увеличилось до трех: в Ивано-Франковске умерла женщина

В Украине по состоянию на 20.00 19 марта подтвержден 21 случай Covid-19 – Центр общественного здоровья

В Днепропетровской области зафиксированы первые два случая коронавируса - обладминистрация

У спикера Рады тест на коронавирус отрицательный, он здоров

"Укрзализныця" 20 марта отправит 5 поездов"Интерсити +" из Пшемысля в Киев для украинцев из Польши и Чехии, билеты можно купить на сайте УЗ

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ в четверг сохранил интервенции в поддержку гривни на уровне $200 млн

Глава Европарламента созывает внеочередную пленарную сессию для одобрения мер против COVID-19

Советник МВД Варченко считает, что в Украине может быть введено чрезвычайное положение

Азербайджан выделит из госбюджета $600 млн на меры по стабилизации экономики в связи с коронавирусом

В Украине число жертв коронавируса увеличилось до трех: в Ивано-Франковске умерла женщина

В Украине по состоянию на 20.00 19 марта подтвержден 21 случай Covid-19 – Центр общественного здоровья

Джонсон планирует масштабную закупку новых тестов на антитела к COVID-19

Великобритания может справиться с COVID-19 за 12 недель – Джонсон

Суд ужесточил наказание украинскому депутату Рудьковскому за нападение на посольство РФ в Киеве

Производители аппаратов ИВЛ наращивают производство, GM, Ford и Tesla также могут начать их выпуск

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА