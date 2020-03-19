Объединенные силы на Донбассе получили 16 тыс медицинских масок, в военных госпиталях есть 24 аппарата ИВЛ

В подразделения Объединенных сил при поддержке Донецкой и Луганской областных государственных администраций передано 16 тысяч медицинских масок, в ближайшее время ожидается поступление такой помощи и от благотворительных организаций, сообщается на странице Операции Объединенных сил в четверг.

Как отмечается в сообщении, в ООС также организованы поставки защитной одежды, оборудования и средств для дезинфекции, лекарственных средств, быстрых лабораторных тестов для диагностики острого респираторного заболевания Covid-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, а также медицинской аппаратуры и приборов для интенсивной терапии на случай развития осложнений от данной болезни.

В настоящее время в составе Объединенных сил есть четыре военных мобильных госпиталя, где подготовлены к приему контактных лиц изоляторы общей вместимостью до 200 коек. Сейчас в Мариуполе Донецкой области на случай массового поступления больных коронавирусом дополнительно разворачиваются 35 коек в инфекционных боксах военного мобильного госпиталя. Для проведения интенсивной терапии в военных мобильных госпиталях есть 24 аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В мобильных госпиталях каждые две недели проводятся учения по работе в случае выявления Covid-19. Тренировки проходят все, кто может быть причастным к транспортировке, изоляции, приему и лечению больных.

На всех шести контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе проведения ООС ведется температурный контроль лиц, прибывающих из временно оккупированной территории Украины.

"На сегодняшний день среди военнослужащих Объединенных сил случаи Covid-19 не зарегистрированы", - говорится в сообщении.