Боевики 5 раз обстреляли украинские позиции с полуночи, пострадавших нет

Незаконные вооруженные формирования пять раз обстреляли позиции Объединенных сил с начала текущих суток по состоянию на 12.00.

"По информации на данный момент, потерь с нашей стороны нет", - сообщается на сайте Министерства обороны.

В ходе обстрелов боевики использовали станковые и ручные противотанковые гранатометы, пулеметы крупного калибра, минометы калибра 82 мм и 120 мм, вооружение БМП и стрелковое оружие.

"Несмотря на имеющуюся угрозу собственной жизни и здоровью, наши воины на два враждебных обстрелы ответили огнем из штатного пехотного вооружения", - говорится в сообщении.