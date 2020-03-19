Кличко: в Киев поставили 62 тыс. масок, ожидаем поставку еще 100 тыс.

В столицу поставили 62 тыс. медицинских масок, ожидается поставка еще 100 тыс., все будут переданы учреждениям, обеспечивающим жизнедеятельность города, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в ходе брифинга в Киеве в четверг.

"В Киев поставили 62 тыс. масок, на следующей неделе планируем получить еще 100 тыс. – мы их заказывали у украинских производителей и за границей. Маски мы распространяем в больницах, полиции и коммунальных предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города", - сказал мэр, добавив, что в столицу также поставили две экспресс-системы для диагностики на коронавирус и "скорые", оборудованные аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По его словам, в настоящее время в Киеве есть 200 таких аппаратов, большинство из них находится в инфекционных больницах.

"Мы заказали несколько десятков дополнительных аппаратов ИВЛ, ожидаем поставку",- добавил мэр.

Кличко также отметил, что за прошлую неделю в столице провели 230 исследований на коронавирус.

"На прошлой неделе сделано 230 экспресс-тестов. Их делают исключительно по рекомендации врачей в медучреждениях",- отметил он.

По его словам, в столице нет новых случаев инфицирования коронавирусом, всего зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая.

"Легкомысленность и игнорирование – это опасность создать такую ситуацию, как например, была в Китае. Я призываю вас по возможности остаться дома. Ограничение контактов – это ваша безопасность и безопасность окружающих", - добавил мэр.

Кличко также подчеркнул, что ведет переговоры с перевозчиками для увеличения подвижного состава общественного транспорта. Он выступает против сокращения наземного транспорта и в тоже время отмечает, что закрытие метро – необходимые меры и отменять их не будут.

"В Киеве на время ограничений для медиков, полицейских, а также работников организаций, которые обеспечивают жизнедеятельность города, организовывается развозка на работу",- добавил он.

В то же время он отметил, что столица организовала доставку лексредств, продуктов и средств гигиены для людей пожилого возраста.