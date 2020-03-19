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09:29 19.03.2020

В Португалии в связи с коронавирусом начал действовать режим чрезвычайной ситуации

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В Португалии с четверга начал действовать режим чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом, сообщает телерадиокомпания RTP.

Режим ЧС в Португалии объявлен до 23:59 2 апреля и может быть продлен.

Предложение ввести ЧС выдвинул президент страны Марселу Ребелу ди Соуза, затем его поддержал премьер-министр Антониу Кошта и одобрил парламент.

В Португалии выявили 642 случая заражения коронавирусом, два человека скончались. Три человека выздоровели. Под подозрением заражения свыше 5 тыс. человек.

Режим ЧС в Португалии вводится впервые за 46 лет.

Теги: #коронавирус #португалия
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