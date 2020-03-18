Зеленский договорился с президентом МККК о поставках медоборудования и медикаментов в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером, в ходе которого отметил важность сотрудничества между Украиной и МККК в противодействии пандемии коронавируса.

"Была достигнута договоренность о предоставлении Украине Международным комитетом Красного Креста соответствующего медицинского оборудования и медикаментов на запрос нашего государства, сформированный по поручению Владимира Зеленского", - сообщает в среду пресс-служба Офиса президента Украины.