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15:25 18.03.2020

Зеленский договорился с президентом МККК о поставках медоборудования и медикаментов в Украину

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Зеленский договорился с президентом МККК о поставках медоборудования и медикаментов в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером, в ходе которого отметил важность сотрудничества между Украиной и МККК в противодействии пандемии коронавируса.

"Была достигнута договоренность о предоставлении Украине Международным комитетом Красного Креста соответствующего медицинского оборудования и медикаментов на запрос нашего государства, сформированный по поручению Владимира Зеленского", - сообщает в среду пресс-служба Офиса президента Украины.

Теги: #мккк #зеленский
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