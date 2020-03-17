Лидеры G7 назвали коронавирус трагедией, которая несет большие риски для мировой экономики

Лидеры G7 назвали коронавирус трагедией, договорились обмениваться информацией в режиме реального времени.

"Мы, главы государств и правительств Группы семи признаем, что пандемия коронавируса представляет собой человеческую трагедию и мировой кризис здравоохранения, который также несет большие риски для мировой экономики", - говорится в заявлении G7, в понедельник поступившем в "Интерфакс".

Лидеры G7 договорились обмениваться научной информацией по коронавирусу, при этом необходим "информационный обмен в режиме реального времени".

"Мы сделаем эпидемиологические и другие данные доступными для общего пользования с тем, чтобы лучше понять вирус и лучше с ним бороться", - отмечается в заявлении.

В G7 входят США, Германия, Канада, Франция, Италия, Япония и Великобритания.