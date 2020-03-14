В Волынской области задержали мужчину, который пытался вывезти из Украины 50 тыс. медицинских масок

Пограничники Луцкого отряда на пункте пропуска "Ягодин" пресекли попытку вывоза из Украины 50 тысяч респираторных масок, экспорт которых запрещен.

"Мужчина на автомобиле "Рено" направлялся из Украины в одну из стран Европейского Союза с грузом "Респираторная маска, стандарт 203 FFP2 NR". С целью противодействия незаконному перемещению товаров через государственную границу, связанных с распространением коронавируса на территории Украины, пограничники инициировали проведение проверочных мероприятий по идентификации товара и соответствия заявленного количества в товаросопроводительных документах", - сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

По итогам проверки пограничники совместно с представителями таможенной службы обнаружили в автомобиле респираторные маски класса FFP2, вывоз которых с территории Украины запрещен постановлением Кабинета министров от 11 марта 2020 года.

Общий вес груза составил 600 кг. Оценочная стоимость, по данным Национальной полиции, составила около $50 тыс.

"На месте работают сотрудники управления стратегических расследований области и следственно-оперативная группа полиции", - сообщает пресс-служба Нацполиции.

Происшествие зарегистрировано в журнале заявлений и сообщений граждан о совершении уголовных правонарушениях и других событиях. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины ввел до 6 июня запрет на экспорт средств индивидуальной защиты отечественного производства. Запрет вводится более чем для 400 украинских производителей средств индивидуальной защиты.

"В первую очередь мы должны обеспечить такими средствами украинцев. В последнее время наблюдался повышенный экспорт средств индивидуальной защиты, вследствие чего был небольшой внутренний дефицит. Также необходимо было сбалансировать рынок во избежание спекуляций и завышения цен", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.